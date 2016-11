„Der Trennungsschmerz war nicht so groß“, sagt Stadtrat Wolfgang Scharinger. Vor einem Jahr, im November 2015, verließen er sowie die Gemeinderäte Sascha Bauer, Daniela Lichtenecker und Michael Bischof die FPÖ und gründeten eine Bürgerliste. Die „Liste Scharinger“.

Eislaufplatz und Freibad als Beispiele für Zusammenarbeit

Dass sie als Listen- und nicht mehr als FPÖ-Mitglieder wahrgenommen werden, das ist ihnen aber noch nicht gelungen. Und genau daran will das Quartett künftig arbeiten. „Die Leute müssen erkennen, dass wir nicht mehr FPÖ sind, es muss eine klare Trennung her“, sagt der Namensgeber der Liste. Was weitere Mitstreiter betrifft, so könnte es besser laufen. „Wenn man sich zu uns bekennt, stellt man sich gegen die Mehrheitspartei. Es braucht schon Mut, einer Bürgerliste anzugehören“, erklärt Bauer.

Und das, obwohl gerade Scharinger immer wieder ein „Kuschelkurs“ mit der Bürgermeister-Partei nachgesagt wird. Begründet wird dieser damit, dass seine Tochter den Bruder des VP-Stadtchefs geheiratet hat. „Ich bin nicht verwandt mit dem Bürgermeister und wir sind jetzt auch keine Blutsbrüder“, findet der Stadtrat klare Worte.

Er habe große Ressorts, allein deshalb müsse er mit der Mehrheitspartei auskommen, um dort etwas für die Bürger weiterzubringen. „Die ÖVP nutzt ihre Absolute in allen Belangen aus.“

Beispiele dafür, was geht, wenn man zusammenarbeitet, kann Scharinger benennen: Nachdem in den neuen Eislaufplatz mehr als eine halbe Million Euro investiert wurde und auch das neue Kinderbecken im Freibad etwa 150.000 Euro verschlang, hat er schon im Auge, welches Ressort er als nächstes auf Vordermann bringen möchte: den Friedhof.

„Die Verbrennungen nehmen zu“, spricht Scharinger von immer mehr Urnenbeisetzungen. Darauf sei Hollabrunn nicht vorbereitet. Und: „Wir haben auch viele Moslems, die sterben ja auch.“ Diese sollen einen eigenen Teil im Friedhof erhalten.

„Es ist mühsam, man muss immer Druck erzeugen“

Wie es aussehen könnte, wenn die Gemeinde entsprechend Geld locker macht, das sah sich Scharinger gemeinsam mit Josef Goll, dem Leiter des Standesamtes, in Gänserndorf an. „Dieser Friedhof ist ein Wahnsinn“, staunte Scharinger. Die Gemeinde habe dort 900.000 Euro für die Erweiterung beschlossen.

Nur mit den Friedhofsgebühren sei an eine ähnliche Erweiterung in Hollabrunn gar nicht zu denken. „Damit geht es sich gerade einmal aus, dass ich die Arbeiter, die der Bürgermeister eingestellt hat, bezahle.“

Wenn’s ums Geld geht, würde sich Bauer mehr Einsatz für die Hollabrunner Hundezone wünschen. Hier liegt er als Hundebesitzer ständig im Clinch mit dem zuständigen Stadtrat Karl Riepl (die NÖN berichtete).

„Es ist mühsam, man muss immer Druck erzeugen“, seufzt Bauer. Es gehe dabei nicht um Ideologie, sondern – im Fall des kaputten Zaunes – um die Sicherheit der Kinder am benachbarten Spielplatz und der Hunde.

Im nächsten Jahr soll die Zone um einen eingezäunten Vorbereich erweitert werden. „Kostentechnisch werde ich das tragen. Aber ich lade den Stadtrat gern ein, sich zu beteiligen.“ Auch die Wiese, die sich die Hundebesitzer wünschen, die laut Riepl aber nicht finanzierbar sei, soll realisiert werden: „Wir zeigen ihm, dass es geht.“