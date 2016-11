Seit Anfang der 90er-Jahre gibt es den Eislaufplatz in Sitzendorf, mit 1.300 Quadratmetern ist er der größte in der Region. Sobald die Temperatur es erlaubt, wird Eis produziert. Heuer möchte man, so die Witterung es zulässt, die Eislaufsaison mit Ende November eröffnen.

Auch Eishockeycracks und Eisstockschützen aktiv

Die umliegenden Schulen nutzen das Angebot in der Nähe. So manche Turnstunde findet am Eis statt. Erleichtert wird dies durch den Verleih von Eislaufschuhen. Zudem wird ein Kantenservice angeboten. Für die Fans dieses Wintersports hat die Gemeinde ein Eistelefon eingerichtet, hier erfährt man die Öffnungszeiten und Veranstaltungen.

Pro Saison gibt es etwa fünf Eisdiscos, bei denen zu heißen Rhythmen über das Eis gefegt werden kann. Interessenten werden per SMS über diese Termine informiert. Auch Eishockeycracks und Eisstockschützen kommen in Sitzendorf auf ihre Rechnung. Wer sich zwischendurch stärken möchte, kann das direkt beim Eislaufplatz im Lokal „Jolly Joker“ tun.

Je nach Laune kann man zwischen Einzelkarten, Block oder Saisonkarte wählen. Ein besonderes Service gibt es für „Christkindln“ – der Eislaufplatz hat am 24. Dezember von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Am Christtag ist geschlossen. Dafür kann man zu Silvester von 13 bis 17 Uhr aus dem alten Jahr gemütlich herausgleiten. -bw-