In die Errichtung des neuen ökopädagogischen Zentrums werden 1,3 Millionen Euro investiert. Nun sei es möglich, auch mehrere Tage direkt im Nationalpark auf Entdeckungsreise zu gehen, sagte Umweltminister Andrä Rupprechter (ÖVP) bei einem Besuch in Hardegg am Montag.

"Es ist großartig, was wir hier in Österreich geschaffen haben mit unseren Nationalparks", betonte der Minister bei einem Pressegespräch. Die Nationalpark-Wildnis biete der Wildkatze einen idealen Lebensraum.

Mit dem Camp wolle man vor allem die Jüngsten für die Natur begeistern, sagte LHStv. Stephan Pernkopf (ÖVP). Der Nationalpark Thayatal werde zur Ausbildungsstätte für junge Naturforscher: "Hier können zwei Schulklassen die Infrastruktur des Camp-Geländes mit 60 Betten, Outdoorküche, Lager-Feuerstellen und Sanitäreinrichtung nutzen und gleichzeitig wilde Abenteuer im angrenzenden Nationalparkwald erleben." Der Ausbau sei auch eine wichtige Investition in die Region, so Pernkopf laut Aussendung des Landespressedienstes.

Baubeginn im Sommer

Geschäftsführer Christian Übl zufolge ist im Sommer 2017 Baubeginn. Für Mai 2018 würden bereits erste Buchungsanfragen vorliegen.

2007 ist - erstmals nach 30 Jahren - das Vorkommen der Wildkatze in dem Naturrefugium an der tschechischen Grenze nachgewiesen worden. Beim Nationalparkhaus wurde in der Folge eine Wildkatzenanlage errichtet. "Frieda" und "Carlo", die bereits für Nachwuchs sorgten, sind bei Schaufütterungen zu beobachten. Angeboten werden auch Wildkatzen-Nachtwanderungen, und ein Wildkatzenwanderweg informiert über Biologie und Ökologie der scheuen Tiere.