Spendenaktion: Eine Tasse für das neue Pfarrheim.

Die Pfarre Enzersdorf im Thale, Gemeinde Hollabrunn, will im kommenden Jahr ein neues Pfarrheim errichten und die bestehende ehemalige Klosterkapelle als historischen Veranstaltungssaal adaptieren. Dabei ist man nicht zuletzt auf Spenden und freiwillige Helfer angewiesen.

Um auf das Projekt aufmerksam zu machen und Geld zu sammeln, wurde nun eine Tasse als symbolischer Baustein kreiert. Bei der großen Nikolo-Feier am 1. Dezember wird diese um 8,50 Euro erhältlich sein.

Die Hollabrunner Werbeagentur „Schnurstracks“ hat die Tasse mit dem Enzersdorfer „Wahrzeichen“, der St. Markus-Kirche, entworfen. Die Pfarre musste lediglich die Materialkosten tragen. Der gesamte Reinerlös fließt ins Projekt „Pfarrheim.Neu“.

„Ich habe eine große Freude mit dieser Aktion“, sagt Pfarrer Augustinus Andre. Die Tasse kann bis zum Jahreswechsel um 8,50 Euro nach jeder heiligen Messe in der Sakristei sowie bei pfarrlichen Feiern erstanden werden. Ab Jänner kostet sie 10 Euro.

Der Pfarre Enzersdorf im Thale gehören die Orte Enzersdorf, Kleinkadolz, Glaswein (Bezirk Korneuburg) sowie Ödenkirchen (Bezirk Mistelbach) an. Die Pläne für das neue Pfarrheim liegen bereits vor und können in Form eines dreidimensionalen Modells in der Pfarrkirche eingesehen werden. Über den Winter sollen die Ausschreibungen erfolgen.

Im Frühjahr ist der Abriss des alten, desolaten Gebäudes geplant. Pfarrer Augustinus rechnet mit einer Bauzeit von etwa einem Jahr. Nach einer ersten Schätzung werden die Kosten bei über 400.000 Euro liegen.