Teamleiter Jürgen Schwarz und Gabriele Schönauer von der Lebensmittelaktion des Roten Kreuzes (Gesundheits- und Sozialdienst) konnten von Pfarrgemeinderäten aus Furth, Goggendorf, Roseldorf und Frauendorf nun nicht weniger als 736 Kilo an Waren entgegennehmen.

„Wir bedanken uns bei den Verantwortlichen und werden diese Warenspenden in den nächsten Wochen verteilen“, betonen die engagierten Helfer. Die Ausgabe für in Not geratene Mitmenschen findet jeden Samstag um 18 Uhr im Hollabrunner Studentenheim statt. Mehr Infos dazu: 059144-57090.