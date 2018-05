Eine Lobby, die sich für die Belange der alltäglichen und touristischen Radfahrer einsetzt, entsteht gerade im Retzer Land. Joachim Malleier, selbst passionierter Pedaltreter, hat dafür den Kontakt zu Radlobby-Vorsitzendem Karl Zauner geknüpft und mit ihm am Sonntag einen Informationsabend abgehalten.

„Die Radlobby-Gruppen engagieren sich in der Regel im Ort oder in der Region“, erklärte Zauner, der in Wiener Neustadt wohnt. Manche veranstalten Diskussionsabende, Radtouren oder Radbasare, geben Radfahrkurse oder führen eine Radwerkstätte. „Sie können selbst entscheiden, wo die Schwerpunkte sind.“

„Uns geht es an und für sich sehr gut“

Der überparteiliche Verein setzt sich auf Landesebene für Rad-Belange ein: „Das Land ist formal nicht für die Radinfrastruktur zuständig. Das liegt an den Gemeinden, die oft überfordert sind, auch finanziell“, zählte der Chef ein Beispiel auf. „Eine Koordination auf Landesebene ist erforderlich.“ Der frühere Landesrat Karl Wilfing sei von der Idee nicht abgeneigt gewesen, jetzt suche man das Gespräch mit Nachfolger Ludwig Schleritzko.

„Uns geht es an und für sich sehr gut“, betonte Tourismus-Chef Reinhold Griebler. Ein Flyer machte ihn auf den Infoabend aufmerksam. Aber: „Wenn die Gruppe sich einbringt, dann ist das etwas Positives“, schloss er.

Auch Malleier lobte: „Wir haben eine unglaubliche Vielzahl an asphaltierten Güterwegen, schwach frequentierten Straßen, ein Fahrradmuseum und bald kommt ‚in velo veritas‘ nach Retz.“ Ihm kam die Idee, „dass wir auch eine Radlobby gründen könnten“. Qualitätssicherung sei ihm ein Anliegen.

„Als Radlobby habe ich ein anderes Standing, als wenn ich als Einzelperson zur Gemeinde sage, da ist ein Schild umgefallen und dort ist der Asphalt schadhaft.“ Die kleine Gruppe bekundete Interesse für ein weiteres Treffen und will ihr Bestreben auch über Gemeindezeitungen verbreiten.