Ein „wirklich besonderes Projekt“ wurde am Mittwoch in Hollabrunn gefeiert: Die neuen Bewohner der Wohnungen in der Seminarvilla, von „Betreutem Wohnen“ und „Jungem Wohnen“ erhielten die Schlüssel für ihr neues Eigenheim am Kirchenplatz. Alpenland habe bereits 500 Wohnungen in Hollabrunn gebaut, aber dieses Projekt sei ein Wagnis gewesen, erzählte Alpenland-Obmann Norbert Steiner. „Darum freut es mich umso mehr, dass wir voll sind.“

Mit diesem Projekt sei ein echtes Mehr-Generationen-Wohnen erschaffen worden. Oder, wie es Wohnbau-Landesrat Karl Wilfing ausdrückte: „Es ist ein kleines Dorf entstanden.“ Denn hier würden, wie etwa in Wolfsbrunn, 100 Menschen leben. „Hier sind alle Generationen, vom Jüngsten bis zum Erfahrenen, zusammen“, freut sich der Landesrat über das Miteinander, das im Herzen von Hollabrunn entsteht.

In diese Freude stimmte Vizebürgermeister Alfred Babinsky mit ein. Diese drei Wohnformen würden neue Wohn- und Lebensqualität in die Bezirkshauptstadt bringen.