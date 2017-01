Am Samstag, dem 14. Jänner, findet die 1. Hüttengaudi auf der Goaß statt. Die Einnahmen des Charity-Goaßmobilrennen, das in diesem Rahmen veranstaltet wird, gehen an ein Brunnenprojekt in Kenia („Save a Soul“). Veranstalter ist der Ski-Club Hollabrunn. Dessen Obmann Fritz Weiß ist Mitbegründer der Skipiste am Fahndorfer Berg …

NÖN: Wie seid Ihr damals eigentlich auf die Idee gekommen, ein Skigebiet am Fahndorfer Berg anzulegen?

Weiß: Das Skifahren hatte in Hollabrunn schon lange Tradition, so wurde nach dem Zweiten Weltkrieg im Kirchenwald beim Aussichtsturm schon Ski gefahren. Vor 45 Jahren wurde dann in Hollabrunn der Ski-Club gegründet und da hat das Skifahren am Fahndorfer Berg seinen Anfang genommen.

Gab es da nicht Schwierigkeiten in der Anfangsphase?

Weiß: Das war vor allem die fehlende Infrastruktur. Es war kein Strom und auch kein Wasser vorhanden. Anfang der Achtzigerjahre wurde die Stromzuleitung errichtet und dann wurden zwei Brunnen gegraben. Nachdem wir den Strom hatten, konnten wir auch eine Fluchtlichtanlage und einen Schlepplift bauen.

Bis heute hat sich das Flachland-Skigebiet gemausert …

Weiß: Es ging dann relativ schnell – wobei zu bedenken ist, dass wir fast alles in Eigenregie und mithilfe der Bevölkerung zuwege gebracht haben. Ende der Neunzigerjahre bauten wir die Skihütte mit den WC-Anlagen. Eine Beschneiungsanlage mit vorerst einer Schneekanone und das Anlegen eines Wasserteichs waren die nächsten Investitionen. Aktuell können wir die 400 Meter lange Piste wie auch eine eigene Rodelpiste komplett mit drei Schneekanonen beschneien.

Ihr werdet manchmal belächelt. Hat der Hollabrunner Ski-Club eine Zukunft?

Weiß: Unsere größten Sorgen bereiten uns die schneearmen und relativ warmen Winter der letzten Jahre. Wir hoffen natürlich wieder auf schneereichere und kältere Zeiten, sodass wir auf mehr Skitage kommen, um einerseits unseren Kindern und Jugendlichen aus der Region das Skifahren ermöglichen zu können und auch, um unsere anfallenden Fixkosten abdecken zu können. Das ist auch ein Grund, warum wir heuer am 14. Jänner die 1. Hüttengaudi auf da Goaß veranstalten, auf die wir uns schon sehr freuen.