Die ÖBB haben dem Bahnhof Hollabrunn in knapp 1,5 Jahren Bauzeit ein völlig neues Gesicht verliehen.

Komfortgewinn und die Steigerung der Aufenthaltsqualität sind Kernpunkte der Modernisierung des Bahnhofes Hollabrunn. Der neu gestaltete Zugangsbereich lädt zum Verweilen und Entspannen ein. Niederösterreichs Verkehrslandesrat Karl Wilfing, Bürgermeister Erwin Bernreiter und Alfred Holcik, Geschäftsbereichsleiter der ÖBB-Infrastruktur AG, haben den Bahnhof, in den rd. 6,5 Mio. Euro investiert wurden, heute offiziell eröffnet.

Qualitäts- und Komfortsteigerung ­barrierefrei zum Zug

Der Bahnhof Hollabrunn ist durch den Einbau von drei Liften und die Installierung eines Blindenleitsystems barrierefrei. Ein Lift führt vom Vorplatz bzw. dem Hausbahnsteig in den Personentunnel. Weitere Lifte wurden jeweils beim Inselbahnsteig bzw. beim Zugang zur Park&Ride-Anlage errichtet. Der Personendurchgang wurde neu adaptiert und hat ein modernes, kundenfreundliches Erscheinungsbild erhalten. Auch der Inselbahnsteig hat einen völlig neuen Schliff bekommen. Die Bahnsteige 1 und 2 am Bahnhof Hollabrunn wurden auf eine Höhe von 55 Zentimeter angehoben. Dies ermöglicht ein Einsteigen in moderne Nahverkehrszüge, ohne dabei eine Stufe überwinden zu müssen. Der bisherige Niveauunterschied zwischen Zug und Bahnsteig verschwindet und dadurch ist auch das Hineinfahren mit einem Kinderwagen oder einem Rollstuhl barrierefrei und problemlos möglich. Ein rund 70 Meter langes Bahnsteigdach schützt die Reisenden nun vor Regen und Schnee. Außerdem befinden sich Glaswartekojen auf dem Bahnsteig.