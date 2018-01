FF Hollabrunn: Mehr als ein Einsatz pro Tag.

Zur Mitgliederversammlung im 140. Jahr seit der Gründung 1878 begrüßte Stadtfeuerwehrkommandant Christian Holzer seine Mannschaft im Festsaal der Landwirtschaftskammer.

Der Blick ging zurück auf das Jahr 2017, in dem die FF Hollabrunn 408 Einsätze zu absolvieren hatte. In 22 Fällen wurden Personen gerettet oder aus Notlagen befreit. Knapp 20.000 Stunden leisteten die FF-Kameraden für die Menschen in Hollabrunn.

Zu den realisierten Projekten zählte die Generalsanierung des Rüstlöschfahrzeugs, das noch mindestens acht Jahre im Einsatz stehen soll. Der Bau der Containerhalle für das Wechselladecontainersystem wurde gänzlich durch Spenden und mit 1.100 Arbeitsstunden umgesetzt. Dieser sei ein richtungsweisender Baustein für den Katastrophenschutz.

Christoph Hörmann, Lucas Heilinger und Max Zimmermann wurden zum Feuerwehrmann befördert. LM Thomas Toth und BM Franz Meier wurden mit der internationalen Wettbewerbsspange des CTIF ausgezeichnet. Im Rahmen des Totengedenkens wurde im Besonderen dem im Vorjahr verstorbenen Ehrenoberbrandinspektor Franz Maurer ehrendes Andenken erwiesen.