FF Hollabrunn

16 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Hollabrunn rückten an. Als die Mannschaft am Unfallort eintraf, war die verletzte Frau bereits befreit. Ein FF-Mann, der sich in unmittelbarer Nähe befunden hatte, hatte das Auto mit einem Wagenheber angehoben.

Die FF-Kameraden leuchteten die Unfallstelle für die Sanitäter des Roten Kreuzes Hollabrunn aus. Die Verletzte wurde mit dem Rettungswagen ins Klinikum Hollabrunn gebracht.