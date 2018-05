„Das erste Mal kamen sie in der Nacht von Donnerstag auf Freitag“, erzählt Waltraud Hofer von der Freiwilligen Feuerwehr Limberg. In drei Teile wurde der Baum zersägt. Doch damit nicht genug, in der Nacht auf Montag wurde der bereits zerteilte Baum in noch kleinere Stücke geschnitten.

„Was auch immer diese Menschen sich dabei gedacht haben“

Mit Kreativität wurde eine Lösung gefunden – und das Fest fand trotzdem statt: „Wir haben uns die Laune nicht vermiesen lassen, es war ein einmaliges Fest“, freute sich Hofer mit ihren Kameraden.

Die Feuerwehr stellte ein Statement auf ihre Homepage und auf Facebook. Darin heißt es unter anderem: „Was auch immer diese Menschen sich dabei gedacht haben – sei es, um fehlende Aufmerksamkeit zu bekommen, fragwürdiges Brauchtum aufrecht zu erhalten oder einfach aus purer Langeweile – sie haben es geschafft, dass ein Aufstellen unseres über 26 Meter hohen Baumes nicht mehr möglich war. Aber man muss immer das Beste aus einer Situation machen … die Versteigerung war noch erfolgreicher – euer Plan ging in Limberg nicht auf.“