Am vergangenen Wochenende legte der Göllersdorfer Feuerwehrmann Wolfgang Heindl seine Brandschutzbekleidung und sein Atemschutzgerät scheinbar nur zum Schlafen ab. Zum Glück aber nicht einsatzbedingt: Er nahm im FF-Outfit an zwei Läufen teil!

Während die anderen in kurzer Hose und T-Shirt an den Start des „Wings for Life World Run“ gingen, legte Wolfgang Heindl seine Feuerwehrmontur und das Atemschutzgerät an. So lief er am Sonntag durch Wien. Foto: privat | privat

Der „Firefighter Stair-Run“ in Berlin stand am Samstag auf dem Programm des sportlichen Feuerwehrmanns. Die Dachterrasse in der 39. Etage des Park Inn Hotels war das Ziel von 712 Gleichgesinnten, die in Zweierteams die 770 Stufen zu bewältigen hatten.

Heindl ging gemeinsam mit Gerd Müller aus Basel an den Start. Mit 30 Kilo Zusatzgewicht – so viel wiegt die volle Brandschutzbekleidung samt Atemschutzgerät – ging’s hinauf. „Wir konnten unser hochgestecktes Ziel in einer neuen persönlichen Bestzeit erreichen“, hatte der Göllersdorfer schließlich Grund zu jubeln.

Nach 8:51 Minuten konnte er mit seinem Schweizer Partner die wohlverdiente Finishermedaille in Empfang nehmen. „Sichtlich von den Strapazen gezeichnet“, lacht Heindl im Nachhinein. Die Tagesbestzeit stellte übrigens ein polnisches Team auf: Nach nur 5:41 Minuten war das Duo auf der Dachterrasse.

Laufen für die, die nicht laufen können

Zurück in Österreich stand für Heindl am Sonntag gemeinsam mit Christian Schürrer der „Wings for Life World Run“ in Wien am Programm – natürlich in kompletter Brandschutzbekleidung samt Atemschutzgerät. „Es ging dabei darum, ein Statement zu setzen; zu laufen für die, die es nicht können“, erklärt der FF-Mann den Hintergrund des Wohltätigkeitslaufs.

Über 155.000 Läufer starteten zur selben Zeit an verschiedenen Orten, verteilt über die ganze Welt. Über die Wings-for-Life-Stiftung gehen 100 Prozent der Einnahmen an die Rückenmarksforschung.

Die Route führte einmal um den Ring, vorbei am Naschmarkt und über die Mariahilferstraße zurück auf die Ringstraße. Durch ihre nicht alltägliche „Laufkleidung“ zollten die anderen Teilnehmer den beiden Feuerwehrmännern Respekt, was zusätzlich motivierte. Nach etwa einer Stunde wurden die beiden vom Capture Car „eingefangen“. „Christian kam auf eine Strecke von 6,1 Kilometern und ich auf 7,32 Kilometer“, berichtet Heindl, der im nächsten Jahr wieder mit dabei sein will. „Weil’s Spaß macht!“