Seit fünf Jahren gibt es das Topbody Fitnesscenter Hollabrunn. Im Gespräch mit der NÖN erzählt Unternehmer Sascha Bauer über die Entwicklung seiner mittlerweile drei Studios, warum er immer mit anpackt, wenn im Fitnesscenter Arbeiten anstehen, und was er sich von der neuen Regierung erwartet.

NÖN: Wie zufrieden sind Sie mit der Entwicklung Ihres Fitnesscenters in der Bezirkshauptstadt?

Sascha Bauer: Sehr zufrieden. Das stetige Wachstum hält auch fünf Jahre nach der Eröffnung, damals noch in der ehemaligen Forstingerhalle, an. Nach zwei Jahren war es absehbar, dass es dort zu eng wird, und wir sind in die Innenstadt übersiedelt. Aber auch da bauen wir ständig weiter, um neue Trainingsfläche für die Mitglieder zu schaffen.

„Biete zu einem günstigen Preis bestes Equipment an“

Haben Sie mit einer so positiven Entwicklung in Hollabrunn gerechnet?

Nein, wirklich nicht. Ich hab’ am Anfang nur gehofft, dass wir die Forstingerhalle voll bekommen.

Sie haben neben dem Topbody in Hollabrunn auch ein Studio in Horn, im Sommer haben Sie ein weiteres in Retz eröffnet. Was ist Ihr Erfolgsgeheimnis?

Es ist mir zum richtigen Zeitpunkt gelungen, ein Konzept zu entwickeln, das fair ist. Ich biete zu einem günstigen Preis bestes Equipment an. Ich sehe keinen Sinn dahinter, überzogen hohe Mitgliedsbeiträge mit Zusatzdiensten zu rechtfertigen, die es dann meistens nicht gibt.

Haben Sie schon weitere Projekte im Auge?

Das Hollabrunner Studio ist immer ein Projekt, weil das Gebäude so viel hergibt.

Ihren Mitgliedern fällt auf, dass Sie immer mit anpacken, wenn im Studio umgebaut wird …

Der erste Hackler der Firma Topbody bin ich. So wie ein Kapitän als Letzter vom Schiff gehen sollte, muss ein Unternehmer immer selbst anpacken.

„Digitalisierung macht auch vor meiner Branche nicht Halt“

Was sind Ihre nächsten Pläne fürs Topbody?

Ich will das ganze Studio digitalisieren. Hier arbeite ich mit einem Start-up zusammen. Durch eine App, die ähnlich wie „Runtastic“ aufgebaut ist, haben die Mitglieder die Auswertungen ihres Trainings in Echtzeit auf dem Smartphone.

Reicht es nicht mehr, sich im Fitnesscenter auf ein Gerät zu schwingen oder Gewichte zu stemmen?

Die Digitalisierung macht auch vor meiner Branche nicht Halt. Als Unternehmer muss man sich überlegen, wie man sie sich zunutze macht, und nicht, wie man sich dagegen wehren kann. Das gilt allgemein. Ich muss mich als Unternehmer fragen: Was will der Markt? Auch wenn ich manches nicht selbst nutzen würde.

Sind drei Topbody-Standorte genug oder wollen Sie noch weiter expandieren?

Expansionspläne hab’ ich eigentlich immer. Wenn die Situation passt, geht es jederzeit und überall. Tatsächlich habe ich zwei, drei Standorte in der Schublade, die aber noch nicht spruchreif sind.

„Die Fußgängerzone braucht Unternehmer“

Stichwort Fußgängerzone: Die hat nach wie vor mit einigen Leerständen zu kämpfen.

Die Fußgängerzone braucht Unternehmer. Das Topbody zeigt, dass, wenn man etwas herbringt, das die Menschen interessiert, sie auch kommen.

Sie mussten sich die Kritik gefallen lassen, dass Ihre Mitglieder den Kunden anderer Unternehmer die Parkplätze wegnehmen und darum weniger Menschen zum Einkaufen kommen …

Diese angebliche Kritik eines anderen Unternehmers wurde mir zugetragen; ich kann mir aber gar nicht vorstellen, dass sie wirklich so geäußert wurde. Schließlich kämpfe ich für eine Wiederbelebung der Fuzo. Sollte es doch so gesagt worden sein, muss ich mich fragen, ob demjenigen eine völlig tote Innenstadt lieber wäre; Hauptsache, seine Kunden haben genügend Parkplatzflächen. So eine Form des Egoismus ist eines Unternehmers unwürdig!

„Ich genieße die Freiheit, Ideen zu verfolgen“

Einmal im Quartal laden Sie Ihre Mitglieder zum Frühstück ein, das jedes Mal von einem anderen Gastro-Betrieb ausgerichtet wird. Wie kam’s dazu?

Zum einen möchte ich meinen Mitgliedern etwas zurückgeben; zum anderen netzwerke ich gerne. Ich versuche, andere einzubinden. Ich würde gerne mehr in diese Richtung machen. Aber es ist schwierig, Partner zu finden.

Was ist das Schönste daran, Unternehmer zu sein?

Ich genieße die Freiheit, Ideen zu verfolgen. Das sehe ich als Verpflichtung. Man muss als Unternehmer auch Risiken eingehen. Aber gerade das macht für mich den Reiz aus: zu sehen, ob eine Idee funktioniert.

Sie machen kein Geheimnis daraus, dass Sie mit den Leistungen der Wirtschaftskammer nicht besonders zufrieden sind. Was müsste passieren, damit Sie es sind?

Eine Pflichtmitgliedschaft ist auf jeden Fall abzulehnen. Es braucht neue Strukturen, die leistungsorientiert sind. Wenn ich eine Leistung in Anspruch nehme, bin ich gerne bereit, dafür zu bezahlen – auch mehr als die Kammerumlage. Aber eben nur dann, wenn ich wirklich etwas brauche.

Hoffen Sie hier auf die neue Regierung?

Ja. Ich erwarte mir viel von der neuen Regierung, vor allem weniger Bürokratie; dass endlich mit dem Rotstift durch die Gesetzesbücher gegangen und so mancher Schwachsinn gestrichen wird.