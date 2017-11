Schauspielerlegende Karl Merkatz hat in Deinzendorf im Retzer Land den NÖ Feuerwehrwein „Florian 17“ aus der Taufe gehoben. Zahlreiche Prominenz strömte ins Weingut Dworzak, um sich diese Feierlichkeit nicht entgehen zu lassen.

„Da mein Vater selbst Feuerwehrmann war, habe ich natürlich sofort zugesagt. Es erfüllt mich mit großer Ehre, der Pate des heurigen Florianiweins zu sein“, sagte Merkatz, dessen Auftritte im „Bockerer“ oder als Edmund Sackbauer in „Ein echter Wiener geht nicht unter“ unvergesslich sind und der sich gratis in den Dienst der guten Sache stellte. Er reihte sich damit in einer prominenten Riege ein: Michael Konsel, Niki Lauda, Erwin Steinhauer und Stephan Eberharter waren ebenfalls bereits Paten des NÖ Feuerwehrweins.

Nur Mitglieder einer Freiwilligen Feuerwehr haben übrigens die Möglichkeit, den offiziellen NÖ Florianiwein zu keltern. Winzer Florian Dworzak ist seit 2009 FF-Mitglied und seit 2016 Kommandant-Stellvertreter in seinem Heimatort Deinzendorf. Der Verkaufserlös kommt zur Gänze dem Unterstützungsfonds des NÖ Landesfeuerwehrverbandes zugute. Dieser Fonds unterstützt niederösterreichische FF-Mitglieder in Notsituationen.

„Florian 17“ ist ein Grüner Veltliner und ab Dezember im Weingut Dworzak erhältlich. Die Segnung nahm Landesfeuerwehrkurat Pater Stephan Holpfer gemeinsam mit Pater Moritz Schönauer aus Zellerndorf vor. Landesfeuerwehrchef freute sich über den hochrangigen Besuch. Moderiert wurde der Abend von Rainer Pariasek.

