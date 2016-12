Er schlief in Kanalrohren oder auf Spielplätzen in Häuschen, die seiner Körpergröße nicht entsprachen, aber am liebsten verbrachte er die Nacht in Kirchen: „Ich hab’ geglaubt, dass die Erleuchtung kommt. Aber das war dann doch nicht so“, lacht Franz Kerbler. Er schulterte drei Tage nach seiner Pensionierung den schweren Rucksack und begann seine lange Wanderung auf dem Jakobsweg. Er gehört zu den wenigen Pilgern, die nicht nur einen Teil des Jakobsweges gingen.

Von Mikulov nach Spanien gewandert

Religiöse Gründe trugen den Obernalber hinfort, aber nicht nur. Den Ruhestand wollte Kerbler als neuen Lebensabschnitt anders als gewohnt begehen. Er war auf der „Suche nach dem Wesentlichen im Leben“, nach Spiritualität, wollte „weltliche Sicherheiten“ loslassen, sich ganz „Gott, dem Leben, der Natur“ anvertrauen. Er erlebte „eine echte Befreiung von alltäglichen Zwängen, Gewohnheiten, Sorgen und Gedanken. Das schrieb der Pfarrgemeinderat und Mesner erst ins aktuelle Pfarrblatt.

Sekundenschnell setzte die Befreiung allerdings nicht ein. „Die ersten acht bis 14 Tage hast du den Kopf daheim“, beschreibt der frühere Retzer Gemeindesekretär. „Je länger du gehst, desto freier wirst du. Du schaltest wirklich ab.“ Kerbler war täglich acht bis elf Kilometer auf den Beinen, schleppte einen 17 Kilogramm schweren Rucksack mit, sah in über fünf Monaten fünf Länder, schoss 14.950 Fotos und legte mehr als 3.500 Kilometer zurück.

„Der Weg beginnt in Ihrem Haus“, sagen die Spanier. Kerbler wählte Mikulov (Nikolsburg), den Anfangspunkt des Jakobswegs im Weinviertel, und den 3. Juni als großen Tag. Als würden Lasten aus Alltag und Leben besonders wiegen, schmerzte ihm gerade am Anfang der Rücken. Das Gewicht des Rucksacks hat er jeden Tag gespürt. „Ich war froh, wenn ich nach einer Stunde eine kleine Pause machen konnte. Das war das Einzige, das eine Buße war.“

Der 60-Jährige blieb bis auf wenige Ausnahmen gesund: Bei einem Migräneanfall schleppte er sich in die Herberge und blieb zwei Tage. Er fing sich einen Bauchvirus ein, pausierte einen Tag und ging mit Fieber weiter. „Auf’d Nacht war’s weg, als ob nichts gewesen wäre.“ Nicht einmal Blasen bekam er an seinen Füßen.

Kerblers ständiger Begleiter: der Glaube

Viel in seinen Erzählungen dreht sich darum, wie hold ihm das Schicksal war. Ein Beispiel von vielen: Die fünf Pässe überwand er bei schönem Wetter, ein Gewitter ging erst ein oder mehrere Tage später nieder. Oder er schildert unglaubliche Zufälle: „In Ansfelden steht plötzlich da Poinstingl Franz da und sagt: Wos mochstn du do?“ Der Winzer aus Unternalb lieferte gerade Wein aus. Kerbler ist tief überzeugt, dass das auf eines zurückzuführen ist: „Der Weg ist ein von Gott gesegneter.“

Der Glaube begleitete ihn stets: Er sang in Kirchen aus dem Gotteslob und betete; den schmerzhaften Rosenkranz, wenn eine Strecke besonders schwerfällig war. Er machte bewusst Umwege, um Wallfahrtskirchen sehen zu können. Religiosität ist heute aber nicht die einzige Motivation für eine Pilgerreise.

„Ich habe einige kennengelernt, die Krankheiten besiegt haben oder sie sind aus Dankbarkeit gegangen.“ Manche sind „Aussteiger“ oder wollen die Baustile entdecken. Kerbler begegnete zwar zwischen Mikulov und Innsbruck keinem einzigen Pilger, hatte dann aber kilometerweise Begleiter aus aller Welt. Ein Neuseeländer ging barfuß – immer. „Seine Sohle war schon wie Leder.“ Ein Brasilianer kopierte sich von ihm das Lied „Ave Maria“, das der Kirchenchor in Obernalb öfter singt.

Genügsam beschritt Kerbler den Jakobsweg. Er ernährte sich meist kalt. Obst wie Äpfel oder Feigen war täglich dabei. Vermisst hat er einzig das Schwarzbrot in Frankreich und Spanien. Die Katzenwäsche wurde an Quellen oder Bächen erledigt, zwischendurch wurde in Herbergen geduscht und die Kleidung gewaschen.

Die Kathedrale in Santiago de Compostela. | NOEN

Viel Hilfsbereitschaft und Auskunftsfreudigkeit ist ihm begegnet: Prälat Willi Neuwirth ließ ihn im Büro des Pfarrhofs in Ansfelden schlafen und lud ihn zum Frühstück ein. Als ihn Priester bei seiner Bitte um einen Raum zum Schlafen zurückwiesen, wurde er doch ärgerlich: „Wisst ihr nicht, dass heuer das Jahr der Barmherzigkeit ist!“, erinnerte er.

Den Platz vor der Kathedrale in Santiago de Compostela (siehe Foto oben) erreichte er am 1. November. Freudvoll riss er seine Arme in die Höhe und rief: „Halleluja!“. „Links und rechts von mir haben s‘ auf einmal auch Halleluja gerufen, das war eine richtige Halleluja-Welle!“, ist er noch immer erstaunt. „Da rennt mir die Gänsehaut auf“, war das für ihn doch sehr ergreifend.

Die Reise war noch nicht zu Ende: Kerbler steuerte zu Fuß das 64 Kilometer entfernte Finisterre an. Pilger haben früher an der Küste ihre Wanderschuhe verbrannt. Kerbler tat das nicht, sondern sog erstmalig den Anblick des Meeres in sich auf. „Wir haben das Paradies auf Erden.“

Kerbler erzählt davon, wie viel Geld für Fünf-Sterne-Hotels ausgegeben wird. „Ich habe tausende Sterne gesehen und habe nicht einmal einen Cent bezahlt“, lacht er.