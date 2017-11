Barbara Schweiger und Pamela Fuchs können getrost in den Ruf einstimmen: „Wir sind #blondstars!“. Die Haarfarbe der Frisösen ist damit nicht gemeint. Die beiden trugen dazu bei, einen offiziellen Weltrekord aufzustellen.

Die Haarpflegefirma Schwarzkopf Professional hat ein Team von 299 Friseuren aus Deutschland und Österreich nach Köln geholt. Diese kreierten zeitgleich Blond-Looks und erkämpften sich den Titel „Die meisten simultanen Haarfärbungen“. Der Platz im Guinness-Buch der Rekorde ist ihnen sicher.

„Vor Ort ist uns erst bewusst geworden: Jetzt hängt es an mir!“Barbara Schweiger wurde die Tragweite des Events kurz vor Startschuss so richtig bewusst.

Schwarzkopf-Bezirksleiter Roman Wustinger hat im Retzer Friseursalon „Hair & More“ von diesem Event erzählt – und Betreiberin Schweiger sowie Mitarbeiterin Fuchs dafür begeistern können. „Zuerst haben wir das ganz locker genommen“, lächelt Fuchs, die aus Unternalb stammt. „Vor Ort ist uns erst bewusst geworden: Jetzt hängt es an mir“, ergänzt Schweiger, die in ihrem Wohnort Großkadolz ihren ersten Salon eröffnete. „Da sieht man erst, wie wichtig jede einzelne Person ist.“

Friseure und Modelle fanden sich am 19. November in der Messehalle ein. „Für den Rekord war es ausschlaggebend, dass alle Friseure zur gleichen Zeit mit ihrer Färbung starten, jeder Teilnehmer nur ein Modell färbt und am Ende pro Modell eine wirklich deutliche Farbveränderung des Haares zu sehen ist“, erklärt Richterin Lena Kuhlmann. Sie war mit 18 weiteren unabhängigen Zeugen dort.

24 Friseure waren aus Österreich, davon drei aus dem Weinviertel. Vier Stunden hatten alle Zeit, um das Haar zwei Nuancen blonder zu färben. „Da muss Können und Wissen dahinter sein“, erklärt Schweiger. Gegenseitiges Helfen war tabu. Der jeweilige Bereich durfte nur nach Abmeldung bei einem Ordner verlassen werden.

Von 299 erfüllten 296 die Kriterien

Vor dem Startschuss wurde der Countdown gezählt: „Bei Null hatten alle ihre Hände in den Haaren“, beschreibt Schweiger. „Da habe ich schon Herzklopfen bekommen“, schildert Fuchs. Die Ergebnisse waren keineswegs „eintönig“: Die Farbe „Honig“ war genauso vertreten wie „Karamell“ oder „Toffee“. Platinblond, Strähnen oder der Balayage-Look waren zu sehen.

Vier Stunden ist eine ausreichende Zeit, dachten beide Frisösen aus dem Bezirk Hollabrunn. Im Tun stellten sie aber fest: Es könnte knapp werden. Zu viele Waschbecken waren besetzt. Die Modelle mussten noch dazu selbst Make-up auftragen.

Letzten Endes ging sich alles aus. Die Jury sah sich jede einzelne der 299 Frisuren genau an: 296 erfüllten die Kriterien. Weltrekord geschafft! Schweiger und Fuchs waren wie alle anderen im Freudentaumel – und zeigen heute stolz ihre Medaillen her.