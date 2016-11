Patric Scheuer ist seit vergangener Woche neuer Obmann der JVP Hollabrunn. Beim jährlichen Ortsjugendtag legte die bisherige Obfrau Kerstin Mihle ihre Funktion zurück. Der 24-Jährige wurde einstimmig zu ihrem Nachfolger gewählt.

„Ich freue mich über die Herausforderungen und Möglichkeiten, die dieses Amt mit sich bringt“, erzählt der Hollabrunner, weshalb er sich für diese Funktion zur Verfügung stellte. Er wolle sich politisch engagieren, da sei die Junge ÖVP in Hollabrunn „eine ideale Institution“, sagt Scheuer. Er schätze besonders, dass er ein starkes und engagiertes Team an seiner Seite hat.

„Veränderungen werden nicht von heute auf morgen getätigt“

So bleibt Mihle dem Vorstandsteam als Obmannstellvertreterin erhalten. Die Gemeinderäte Tanja Winterer, Markus Mihle und Michael Ernst werden ebenfalls im Vorstand tätig sein und Scheuer mit Know-how unterstützen.

Als eines seiner Ziele als neuer Obmann nennt Scheuer, junge Leute für eine Mitgliedschaft bei der JVP zu begeistern. Derzeit hat die Organisation etwa 50 Mitglieder in der Stadtgemeinde. „Ich will aber auch auf jeden Fall die gute Arbeit meiner Vorgängerin weiterführen, mit Blick in die Zukunft“, strebt der Vertriebsmitarbeiter und IT-Consultant bei der CSB-System Austria GmbH in Wien an, neue Ideen und Vorschläge gemeinsam mit seinem Team umzusetzen.

Ob er als neue Spitze der JVP Hollabrunn etwas ändern möchte? „Veränderungen werden nicht von heute auf morgen getätigt, sondern brauchen Zeit.“ Scheuer sei es deshalb wichtig, anstehende Veränderungen zuerst mit seinem Team zu besprechen und dann konkret zu verwirklichen.

Seine erste Aufgabe als Neo-Obmann wird sein, die neuen Mitglieder in die bestehende Mannschaft zu integrieren. Außerdem wird der Vorstand einen Plan für das kommende Jahr – mit Veranstaltungen, Seminaren und Treffen – ausarbeiten.