Dass die SPÖ-Fraktion auch die Tarifanpassung am Eislaufplatz bekrittelte und das auch mit einem Kostenmodell untermauerte, stieß Wolfgang Scharinger sauer auf. Eine Familie mit zwei Kindern (6 und 8 Jahre) käme bei regelmäßigem Besuch auf eine Mehrbelastung von 20 Euro pro Jahr, so die rote Rechnung.

„Auch einer von der SPÖ sollte so weit rechnen können“

13 Jahre ist es her, dass die Eintrittsgelder am Eislaufplatz erhöht wurden, betonte Listenführer Scharinger in der Gemeinderatssitzung. „Trotzdem sei dahingestellt, warum ausgerechnet bei den Jugendlichen die Kosten am meisten ansteigen“, entgegnete SP-Gemeinderat Alexander Eckhardt, der ganz allgemein alle Gebührenerhöhungen seit den Gemeinderatswahlen 2015 verurteilte. „Bei manchen handelt es sich um Micky-Maus-Beträge. Aber in Summe sind es pro Jahr etwa 300 Euro“, verwies er auf sein Rechenmodell.

Mit den Stimmen von Liste Scharinger, ÖVP und Grünen wurde die Erhöhung schließlich beschlossen, die FPÖ stimmte dagegen, die SPÖ-Mandatare enthielten sich. Und Wolfgang Scharinger erklärte später im NÖN-Gespräch, dass man mit den neuen Preisen bei regelmäßigem Besuch als Familie sogar günstiger fahren würde. „Auch einer von der SPÖ sollte so weit rechnen können.“

Freibad-Karten im Vorverkauf um 10 Prozent günstiger

Hatte eine Saisonkarte für Erwachsene bislang 87 Euro und für Kinder 43 Euro gekostet, so beträgt der Preis nun 100 Euro für Erwachsene und bis zu (eigene) vier Kinder können kostenlos mitgenommen werden.

„Und die, die wirklich gar kein Geld haben, können mit der Sozialcard umsonst hinein“, so Scharinger. Diese sei in der letzten Saison zehnmal in Anspruch genommen worden.

Auch das Freibad war Thema: Hier werden die Saisonkarten 2017 im Vorverkauf um zehn Prozent günstiger angeboten werden, um die Gäste für die entgangenen Badetage im Sommer 2016 zu entschädigen (die NÖN berichtete, siehe ganz unten). Außerdem werden die Preise für Schüler wieder gesenkt: Zu Saisonbeginn wurden diese von 1 Euro auf 1,10 Euro angehoben. Ein ungünstiger Preis, wie Scharinger mitteilte, es wird wieder auf 1 Euro gesenkt.

Die neuen Eislaufplatz-Tarife

Einzeltickets

Erwachsene 4 Euro (statt 3)

Jugendliche (15 bis 18 Jahre) 3 Euro (2)

Kinder (6 bis 14) 2 Euro (statt 1,50)

Studenten, Lehrlinge, Zivil- & Präsdenzdiener 2 Euro (statt 1,50)

Kinder bis 5 Jahre frei

Kurzzeitkarte Erwachsene (ab 17 Uhr) 2 Euro (statt 1,50)

Kurzzeitkarte Kinder (ab 17 uhr) 1,50 Euro (statt 1)

Schultickets (Pro Person im Unterricht) 1,50 Euro (statt 1)

Blocktickets

10er-Block Erwachsene 33 Euro (26)

10er-Block Jugendliche 20 Euro (13)

10er-Block Kinder 15 Euro (11)

Saisonkarten

Erwachsene 100 Euro (87)

Jugendliche 60 Euro (50)

Kinder 50 Euro (43)

Eisstockschießen nach Vereinbarung

Serviceleistungen

Eisstockverleih 4 Euro (statt 3,60)

Schlittschuhverleih 5 Euro (statt 4,30)

Schlittschuhschleifen 6 Euro (statt 5,80)