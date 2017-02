„Elfriede Straßhofer, die Bundesleiterin und Landesleiterin von Niederösterreich, hat mich 2011 angesprochen“, erzählt Sissi Pröll, Präsidentin des Vereins Hilfe im eigenen Land, wie sie zu dieser Aufgabe kam.

„Ich halte die Organisation für äußerst sinnvoll und unverzichtbar in Österreich, stelle mich daher gerne in den Dienst der guten Sache und helfe aktiv mit, Hilfe im eigenen Land zu leisten“, so Pröll nach ihrer Wahl. Seit über 50 Jahren gibt es den Verein. „Wir haben 2011 neu strukturiert und den Vereinsnamen geändert.“

Präsidentin Sissy Pröll wird auch selbst aktiv

Wie nötig die Hilfe im eigenen Land ist, zeigt der Tätigkeitsbericht aus dem Jahr 2015: In ganz Österreich gab es 241 Notfälle, die von der Organisation unterstützt wurden. Allein in Niederösterreich waren es 52. Geholfen wird bei Brand-, Hochwasser-, Lawinen- und anderen Naturkatastrophen sowie bei persönlicher oder materieller Hilfsbedürftigkeit nach Lebenskatastrophen wie Tod des Familienerhalters, schwerer Krankheit, Unfall, Invalidität.

„Bei solchen Notfällen können sich die Menschen bei uns melden. Manchmal tun das Freunde von Betroffenen“, erzählt Pröll. Die Präsidentin wird auch selbst aktiv: „Wenn ich in der Zeitung von Menschen mit solch schweren Schicksalsschlägen lese, bitte ich unsere Mitarbeiter, dem nachzugehen.“

Besonders stolz ist die Institution auf die schnelle Hilfe. „Ein Erhebungsbogen ist auszufüllen und Elfriede Straßhofer schaut sich den jeweiligen Fall an.“ Es komme natürlich vor, dass manche den Verein ausnutzen wollen, aber: „Das passiert eher im städtischen Bereich.“

„Es gibt Menschen, die sich statt Geburtstagsgeschenken eine Spende für uns wünschen.“

Das nötige Geld für die Notfälle wird durch Spenden gesammelt. „Wir machen jedes Jahr selbst zwei Veranstaltungen: das Herbstfest in Niedersulz und das Martiniloben im Radlbrunner Brandlhof. Insgesamt gibt es im Jahr etwa 50 Veranstaltungen für die Hilfe im eigenen Land“, freut sich Pröll über die Einsatzbereitschaft unzähliger Freiwilliger.

Es gibt auch die Möglichkeit, Mitglied des Vereins zu werden. Doch diese Variante scheine derzeit nicht so gefragt zu sein. Das werde ein Thema bei der nächsten Vereinssitzung werden. „Es gibt aber Menschen, die sich statt Geburtstagsgeschenken eine Spende für uns wünschen. Oder bei Firmenjubiläen und anderen Festlichkeiten an uns denken“, erzählt die Radlbrunnerin. Ein großes zukünftiges Thema sind Patenschaften für Kinder in Not. Derzeit gibt es 80 Paten, die die Kinder mit 50, 75 oder 100 Euro monatlich unterstützen.

Elfjähriger bei Skikurs lebensgefährlich verletzt

„Besondere Freude haben wir, wenn Menschen, denen wir in Notsituationen geholfen haben, später zu uns kommen und den Verein unterstützen.“ Am vergangenen Samstag besuchte Sissi Pröll den behinderten Philip Boeck und seine Familie in Glaubendorf. Hilfe im eigenen Land hatte hier nach einem schweren Schicksalsschlag interveniert.

2013 wurde der damals 11-Jährige bei einem Schulskikurs in Salzburg lebensgefährlich verletzt: Schädel-Hirn-Trauma, Polytrauma und massivste innere Verletzungen. Nun ist er auf einem Auge blind und kann nicht mehr sprechen. Seine Mutter Eva Boeck fuhr damals mit Philips drei Geschwistern, nach Salzburg, um bei ihrem Sohn zu sein. Als er nach Hause kam, konnte er nur liegen. Das Haus war für die Familie nicht nur zu klein, sondern auch nicht behindertengerecht ausgestattet.

Mittlerweile wurde um- und ausgebaut. Philip sitzt im Rollstuhl und lacht Sissi Pröll bei ihrem Besuch an. „Nach dem Krankenhausaufenthalt haben die Ärzte keine Prognose abgeben können. Mit einer solchen Entwicklung haben die Mediziner aber nicht gerechnet“, erzählt Eva Boeck.

Spezielles Training für Philips Muskeln

In der Slowakei entdeckte die Familie ein Reha-Zentrum, welches für ihr Kind optimal ist: „Wir versuchen, einmal im Jahr für zwei Wochen dorthin zu fahren.“ Dort wird ein spezielles Muskeltraining angeboten. Philip beginnt in der Reha, mit speziellen physiotherapeutischen und computergesteuerten Hilfsmitteln zu stehen. „Das Training ist für ihn sehr anstrengend, aber es wirkt“, ist die Mutter stolz.

Seit September 2016 ist der Teenager wochentags in einer Tagesstätte in Krems. Hingebracht wird er von seiner Familie, abends gibt es einen Bus. „Es gefällt Philip dort“, freut sich seine Mutter. So gibt es einen augengesteuerten Computer. „Von diesem ist er völlig begeistert. Da kann er bestimmen, was er wann machen kann. Sonst muss er warten, bis jemand mit ihm spielt.“ Boeck will ihrem Sohn ermöglichen, den Umgang mit diesem Computer vollständig zu erlernen. „Das können wir sicher unterstützen“, bietet Pröll sofort Hilfe an.