GÃ¶llersdorf

„Es geht rein um qualitative Veränderungen beim Ablauf innerhalb des Hauses“, fasst Karin Gruber, Leiterin der Justizanstalt (JA) Göllersdorf, die Gespräche mit dem Justizministerium zusammen, die vergangene Woche in der Anstalt über die Bühne gingen.

Der Anlass für diese Gespräche war die Absicht von Justizminister Wolfgang Brandstetter, den Maßnahmenvollzug zu reformieren. Besonders die Göllersdorfer JA ist von diesen Plänen betroffen, da sie Österreichs einzige Anstalt ist, die rein auf geistig abnorme Rechtsbrecher spezialisiert ist. Etwa 126 der 137 Haftplätze sind von geistig Abnormen belegt.

„Ich hoffe, dass hier nicht Strukturen zerstört werden, die jahrzehntelang gut funktioniert haben.“Christian Lausch, Abgeordneter zum Nationalrat, bleibt skeptisch.

In früheren Gesprächen machte Gruber deutlich, dass es zu Göllersdorf keinen „Plan B“ gebe, ihre Mitarbeiter müssen mit jedem Patienten zurechtkommen. Deshalb war ihr immer wichtig, dass keine Berufsgruppe geschmälert wird.

Die Reformierungspläne sorgten für Verunsicherung, vor allem bei der Belegschaft. Wie die NÖN berichtete, fürchtete ein anonymer Briefeschreiber sogar, dass aus der Justizanstalt eine „Riesenpsychiatrie mit geistig abnormen Rechtsbrechern“ werden wird. Mit mehr medizinischem Personal und weniger Justizbeamten.

Anstaltsleiterin Karin Gruber versichert: „Nach außen wird sich nichts ändern.“ | NOEN, NÖN

Gruber (Bild oben) gab sich zuversichtlich, dass aus ihrer Einrichtung keine Riesenpsychiatrie werde. Dass sich ihre Mitarbeiter Sorgen um ihre Zukunft gemacht hatten, kann die Chefin nachvollziehen. Aber sie versichert im NÖN-Gespräch: „Es werden keine Justizbeamten versetzt oder entlassen. Nach außen wird sich nichts ändern.“

Außer vielleicht der Name der Einrichtung: Aus der Justizanstalt soll ein therapeutisches oder auch forensisches Zentrum werden. Wann diese Namensänderung vollzogen werden soll, wisse die Anstaltsleiterin derzeit nicht. „Wir sind jetzt am Schauen, in welchen Bereichen es Optimierungen geben kann“, sei noch nichts Konkretes im Gespräch gewesen.

Wollte den Punkt von der Tagesordnung absetzen:FP-Mandatar Lausch. | NOEN

Auch wenn keine großen Veränderungen in der Anstalt anstehen, so bleibt FPÖ-Parlamentarier Christian Lausch dennoch skeptisch: „Das beruhigt mich nicht, wenn selbst die Anstaltsleiterin nicht weiß, in welche Richtung die Veränderung gehen wird.“

Denn auch die internen Abläufe in einer Justizanstalt seien für Politik und Bevölkerung interessant. In Göllersdorf werde sehr gute Arbeit geleistet. „Ich hoffe, dass hier nicht Strukturen zerstört werden, die jahrzehntelang gut funktioniert haben.“