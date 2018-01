„Menschen Österreich Plattform“, kurz MÖP, heißt die Initiative, die Götzinger mit dieser Woche nun ins Leben gerufen hat. Auf www.moep.co.at oder via Mail an moep@moep.co.at können Interessierte sagen, was in der Politik besser gemacht gehört.

„Ich will nicht destruktiv sein. Ich will Sprachrohr sein“

„Ich will nicht streiten, ich will aber auch nicht destruktiv sein. Ich will Sprachrohr sein“, sagt Götzinger. Er habe sich einst schon den Mutbürgern anschließen wollen. „Doch das war nicht ausgereift.“ Nun hat sich der Göllersdorf aufgerafft, ein, wie er es nennt, Basiskonzept zu erarbeiten und in die Offensive zu gehen.

Dabei räumt Götzinger ein, dass er mit dem Weg der neuen schwarz-blauen Regierung in vielen Punkten gar nicht unzufrieden sei. Lob erntet auch die Hollabrunner Nationalratsabgeordnete Eva-Maria Himmelbauer. „Ich führe meine Firma jetzt zehn Jahre und habe schon viele Einladungen ausgesprochen. Den ersten und bisher einzigen Besuch eines Politikers habe ich im Dezember von Eva-Maria Himmelbauer bekommen. Sie hat sich kurzfristig Zeit genommen. Das rechne ich ihr hoch an.“ Dennoch gebe es einige Missstände, die angepackt gehören.

„Rahmenbedingungen gehören verbessert“

„Wenn mir in einer Innung gesagt wird, dass sie eine zu schwache Lobby hat, dann dürfte es diese Innung gar nicht geben“, nennt der Göllersdorfer ein Beispiel. Dass Außenanlagen vom Handwerkerbonus ausgeschlossen sind, findet der Gartengestalter ebenso unfair wie die Regelungen bei Ferialpraktika. Vollzeitjobs werden aus seiner Sicht zu gering entlohnt. „Es gehören Rahmenbedingungen so verbessert, dass jeder profitieren kann.“

Oft gehe es nur um Modifizierungen; um Gesetze, die die Kleinen blockieren. Doch vieles verliere sich im Sand. Es bleibe zu viel, wie etwa im Gesundheitsbereich, in aufgeblähten Verwaltungsapparaten hängen. Oder: „Die Sozialpartnerschaft wurde seit zehn Jahren nicht angepasst. Hier wird einfach an gewissen Hierarchien festgehalten.“

Geballt könne man mehr erreichen, meint Götzinger und hofft, dass sich MÖP zu einer schlagkräftigen Plattform entwickelt. „Es gehört noch viel Arbeit hineingesteckt. Das Ganze soll sich entwickeln.“