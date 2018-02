Ein Insasse wurde von der Göllersdorfer Justizanstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher im Jahr 2015 in eine betreute Wohneinrichtung in Graz verlegt. Dort kam der Mann, der als „Horror-Hans“ Schlagzeilen machte, im Juni 2016 von einem Spaziergang nicht mehr zurück. Einige Tage später wurde der 61-Jährige von einem Schwammerlsucher tot im Wald aufgefunden.



Ein Justizbeamter, der bei der Suche helfen wollte, wurde von der Staatsanwaltschaft St. Pölten im Zusammenhang mit diesem Fall nun wegen Amtsmissbrauchs angeklagt. Laut APA habe er den Vermissten gekannt, da dieser in der Justizanstalt Wien-Josefstadt inhaftiert war, wo der Beamte seinen Dienst verrichtet. Da dieser sich aber nicht mehr genau erinnern konnte, wie der Insasse aussah, rief er die Daten des Mannes im Vollzugsinformationssystem ab. Das wurde ihm zum Verhängnis. Er habe damit vorsätzlich dessen Recht auf Datenschutz geschädigt, heißt es in der Anklageschrift.

Als „nicht nachvollziehbar“ beschreibt der Verteidiger des Beamten, Nikolaus Rast, im Gespräch mit der APA die Anzeige gegen seinen Mandanten, der in der Nähe der Göllersdorfer Anstalt lebt.

Lausch: "Das ist völlig überzogen!"

Christian Lausch, FP-Abgeordneter und selbst Justizbeamter, stößt ins selbe Horn. „Das ist völlig überzogen. Er wollte nur helfen.“ Da keine Daten an Dritte weitergegeben wurden, sieht Lausch keine Verletzung des Datenschutzes. Er deutet es als Zeichen für eine schlechte Entwicklung, wenn die Justiz ihren eigenen Beamten nicht mehr vertraue. „Es trägt auch nicht zur Motivation junger Beamter bei, wenn bei so etwas so scharf gegen sie vorgegangen wird“, sagt Lausch im NÖN-Gespräch. Für ihn habe es den Anschein, als würde mit Kanonen auf Spatzen geschossen.