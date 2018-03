Die NÖ-Werke seien sehr gut ausgelastet, die 395 Arbeitsplätze seien gesichert. An eine Schließung im größten Bundesland sei nie gedacht worden.

Die beiden geschlossenen Betriebe hätten nicht mehr auf eine moderne und umweltfreundliche Produktion umgestellt werden können, erklärt Scheuch. „Die Mitarbeiter und Kapazitäten wurden auf unsere anderen Werke verteilt.“

Die Wienerberger AG ist ein weltweit tätiger Anbieter von Baustoff- und Infrastrukturlösungen mit 197 Werken und knapp 16.300 Beschäftigten. In Österreich sind 1.165 Mitarbeiter in 15 Werken beschäftigt. In Göllersdorf und Hennersdorf werden mit insgesamt 134 Mitarbeitern Hintermauerziegel produziert. Der Unternehmensumsatz stieg 2017 um fünf Prozent auf mehr als 3,1 Milliarden Euro, ein Rekordwert in der Konzerngeschichte. Das Nettoergebnis von 123,2 Millionen Euro bedeutet ein Wachstum um 50 Prozent.