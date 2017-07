Am Montag (10. Juli) macht der ORF NÖ Halt in Herbert Leebs Gemeinde, um die Besonderheiten einzufangen. Ab 13 Uhr steht der historische Sommertourbus beim Musikerheim. Die Graberner Bevölkerung ist eingeladen, das mobile Studio zu besuchen und das Radio NÖ-Team zu besuchen.

Da lokale Initiativen und Besonderheiten bei dieser Tour im Fokus stehen, wird außerdem auch ein TV-Team in der ganzen Gemeinde unterwegs sein, auf der Suche nach den schönsten Bildern aus den fünf Katastralgemeinden. Fixpunkte sind hier natürlich das Traktormuseum in Windpassing, die Steinerne Bibel in Schöngrabern und der Lamahof in Obergrabern.

Was die Gemeinde zu bieten hat, das ist bereits am Abend (19 Uhr) in der Sendung NÖ Heute zu sehen.