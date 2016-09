„Es ist genauso geworden, wie ich es mir vorgestellt habe“, sagt der begeisterte Weinviertler. Der Künstler hat nun nicht nur genug Platz zum Arbeiten, sondern auch, um Workshops abzuhalten und so sein Handwerk weiterzugeben.

„Es ist ein Kulturgut, das ich erhalten möchte“, sagt Goll, der am Wochenende in sein neues Zuhause einlädt. Das Atelier samt Ausstellung in Großnondorf 74 kann kommenden Samstag und Sonntag besichtigt werden.

Infobox:

Das neue Atelier des einzigen Glasätzers in Österreich kann am Samstag, dem 24. September, von 14 bis 20 Uhr und am Sonntag, dem 25. September, von 14 bis 18 Uhr besichtigt werde.

Einmal pro Stunde führt Werner Goll durch sein neues Reich in Großnondof 74.

Infos & Kontakt: 0664/3379532 oder www.goll-glasdesign.at

