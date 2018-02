Wer dieser Tage durch Guntersdorf fährt, dem fällt auf, dass einige Straßen gesperrt und „aufgerissen“ sind. Das liegt daran, dass der Kanal teilweise neu gemacht werden muss. Eine notwendige Investition, die die Gemeinde 1,4 Millionen Euro kostet.

Außerdem wird neues Siedlungsgebiet erschlossen, das ebenfalls mit Infrastruktur versorgt wird. Darum sind auch außerorts viele Baufahrzeuge zu sehen, der Kanal wird in der Erde verlegt. Was Bürgermeister Roland Weber besonders freut: Guntersdorf kann einige Gewerbebauplätze anbieten, das Areal blickt einer rosigen Zukunft entgegen, denn: „Wir können den Betrieben eine direkte Auf- und Abfahrt an der Weinviertler Schnellstraße S 3 anbieten.“ Die Verlängerung der Schnellstraße von Hollabrunn bis Guntersdorf sei klar eine Aufwertung für die Gemeinde.

Die Gemeinde Guntersdorf gehört übrigens zu jenen, die unter dem Österreich-Durchschnitt liegen, was den Schuldenstand betrifft. 1.405 Euro Schulden hat jeder Gemeindebürger. Der Bürgermeister, der in seinem Brotberuf Steuerberater ist, freut sich zwar, dass seine Gemeinde bei der Schulden-Statistik positiv herausragt. Dennoch spricht er das, seiner Meinung nach, verzerrte Bild an, das beim Schuldenvergleich abgebildet wird.

Wie er das meint? „Leasingraten und die KommReals, also die Liegenschaftsgesellschaften der Gemeinden sind hier nicht berücksichtigt.“ Aber auch diese Schulden würden auf den Kommunen lasten. Und: „Die Rücklagen sind nicht gegengerechnet.“ Würde all das berücksichtigt werden, so würde sich ein anderes Bild ergeben, ist Weber überzeugt.