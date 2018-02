Unbekannte zückte Messer im Zug: Mädchen attackiert.

Bestürzt appelliert eine Mutter aus Hardegg, die Nordwestbahn gerade in diesen Tagen mit offenen Augen zu benutzen. Ihre Tochter sei gemeinsam mit einer Freundin nämlich von einer fremden, apathisch wirkenden Frau verfolgt und schließlich sogar angegriffen worden. Durch laute Schreie machten die Mädchen auf sich aufmerksam, sodass andere Passagiere zur Hilfe eilten.

