Der Tag des Denkmals findet jedes Jahr am letzten Sonntag im September in ganz Österreich statt. Er wird seit 1998 vom Bundesdenkmalamt (BDA) organisiert und ist Österreichs Beitrag zu den European Heritage Days. Zu seinen Zielen zählt, der breiten Öffentlichkeit die Bedeutung unseres kulturellen Erbes zu vermitteln, dieses erlebbar zu machen und Interesse für den Denkmalschutz und die Denkmalpflege zu wecken.

Unter dem Motto „Gemeinsam unterwegs“

Heuer wird der Tag des Denkmals am 25. September unter dem Motto „Gemeinsam unterwegs“ veranstaltet. Über 250 denkmalgeschützte Objekte – darunter Burgen, Klöster, Schlösser, archäologische Grabungen, historische Siedlungen und technische Denkmäler – öffnen bei freiem Eintritt ihre Tore und ermöglichen bei speziellen Programmpunkten und Führungen einen besonderen Blick auf unser kulturelles Erbe. Der Bezirk ist heuer nur mit einem Angebot präsent.

Der Nationalpark Thayatal präsentiert am 25.9. von 9 bis 18 Uhr seine vielfältige Pflanzen- und Tierwelt im grenzüberschreitenden Naturdenkmal. Hardegg und der Nationalpark sind aufgrund der Einzigartigkeit dieser Art von Denkmal aber würdige Vertreter des Bezirks. „Der grenzüberschreitende Nationalpark Thayatal sichert einen wichtigen Teil des österreichischen Naturerbes“, heißt es in der Presseaussendung. Der Teil des Grünen Bandes passe als „lebendiges Denkmal“ ins Programm.

Die Lebendigkeit eines Denkmals wird selten so anschaulich wie in der Veränderung durch die Natur. Ursprüngliches, zum Teil über hunderte Jahre Gewachsenes, wird unmittelbar erlebbar. Denkmäler sind also keineswegs immer unnahbar.