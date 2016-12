Die Vertreter der ÖBB, Walter Steiner und Andreas Beer, erklärten vor dem Beginn der Gemeinderatssitzung den Volksvertretern ihre Sicht zu den Übergängen bei der Bahnstrecke im Gemeindegebiet von Haugsdorf. „Bis zum Jahr 2024 sind sämtliche Eisenbahnkreuzungen in Österreich zu überprüfen, also auch in Haugsdorf“, so Steiner. Die zuständige Behörde, zur Zeit ist dies das Land Niederösterreich, ordnet dann die Sicherungsmaßnahmen bei der jeweiligen Eisenbahnkreuzung an.

Geplante Sicherungsmaßnahmen kritisiert

„Ich habe hier eine Liste mit 55 wichtigen Kreuzungen, die gesichert werden müssen. Haugsdorf ist nicht dabei“, sagte VP-Bürgermeister Andreas Sedlmayer, der die Verbindung zur Kellertrift als „Lebensader“ der Haugsdorfer Winzer und Kellerbesitzer bezeichnete. Er glaubt, dass die Stopptafel in den letzten Jahrzehnten ausgereicht hat – und darüber hinaus ausreichen wird. „Die sicherste Eisenbahnkreuzung ist die, die es nicht gibt“, konterte Steiner scherzhaft.

Anschließend kritisierten einige Gemeinderäte die geplanten Sicherungsmaßnahmen. SP-Gemeinderat Gerwich Kudler zitiert ein Höchstgerichtsurteil, wonach der Bahnbetreiber alleine für die Umbaukosten aufzukommen hat. „Es ist nur eine Ausweichstrecke und für die enorme Summe von 200.000 Euro für die Gemeinde für eine Lichtsignalanlage bei einer einzigen Eisenbahnkreuzung fehlen die Züge“, kritisiert VP-Gemeinderat Manfred Böck die ins Auge gefassten Bauten.

Weitere Gespräche sollen noch geführt werden.