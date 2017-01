Mit einem in einer Schule gestohlenen Schlüssel soll die 22-Jährige in Haugsdorf in einen Pkw eingebrochen sein, während gerade Turnunterricht war. Außerdem „besuchte“ sie Direktor Franz Städtner in der Neuen Mittelschule Hadres und fragte diesen, wo sich denn die Volksschule befinde.

Dem Schulleiter kam das Verhalten der Unbekannten eigenartig vor. Durch Hinweise kam die Polizei der bislang nicht amtsbekannten Täterin auf die Schliche (siehe auch den NÖN.at-Bericht unten).

