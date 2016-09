Der 36-Jährige war nach Angaben der Landespolizeidirektion NÖ in der Grenzregion in eine Kollision mit dem Pkw eines Landsmannes (44) verwickelt. Er wurde in ein Krankenhaus nach Tschechien transportiert.

Der Polizei zufolge hatte der Motorradlenker auf der B303 zu einem Überholmanöver angesetzt, als der 44-Jährige am Steuer des Pkw nach links abbiegen wollte. Der Zweiradfahrer wurde als Folge der Kollision auf einen Güterweg geschleudert.