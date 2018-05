Der Weinhauer aus dem Bezirk Hollabrunn präsentiert sich vor dem Schöffensenat als Häufchen Elend. Immer wieder muss der 32-Jährige zum Taschentuch greifen und sein tränennasses Gesicht trocknen. Die Verzweiflung und Reue wirken nicht gespielt; der Winzer kann es sichtlich selbst nicht fassen, dass er am 16. Februar dieses Jahres maskiert und mit vorgetäuschter Waffe versucht hatte, seine Hausbank in Haugsdorf zu überfallen.

Sein geheimes Laster, das Spielen im grenznahen Casino in Tschechien, habe ihn so weit getrieben, bekennt der Weinviertler seufzend. Da er seine Konten schon geplündert hatte, habe er an jenem Tag gehofft, mit den Einnahmen (4.200 ) aus einer Weinlieferung den ganz großen Gewinn zu erzielen. Leider habe er aber innerhalb einer Stunde den gesamten Betrag verspielt. Verzweifelt sei er nach Hause gefahren, und da sei ihm die Idee zu dem Überfall gekommen.

„Durchdacht war der Banküberfall nicht. Es ist eher selten, dass der Räuber mit einem Wagen kommt, wo sein Name draufsteht“, spricht der Richter das dilettantische Vorgehen an. Es sei eine unüberlegte Verzweiflungstat gewesen, beteuert der Winzer. Er habe sofort kehrtgemacht, als der Banker mit den Worten „Das Geld ist schon im Tresor versperrt“ keinen Cent rausrückte.

Für den bislang unbescholtenen Weinhauer setzt es 24 Monate, davon acht Monate unbedingt. Rechtskräftig.