Schnee und schneeweiße Pferde – wunderbare Winterbilder werden vom Trainingszentrum der Spanischen Hofreitschule am Heldenberg übermittelt.

Die Schulhengste verbringen die vorführungsfreie Zeit in ihrem Landrefugium im Bezirk Hollabrunn, wie sie bei entspannten Ausritten die frische Luft und die Landschaft genießen. Für die vielen Fans der Lipizzaner bietet das Gelegenheit, ganz spezielle Impressionen festzuhalten.

Im Februar kommen die Hengste dann erholt und mit neuem Elan aus den Winterferien zurück in die Stallburg. Im Frühjahr –Saisonbeginn ist am 11. Februar 2018 – finden in der barocken Winterreitschule jedes Wochenende die weltberühmten Vorführungen der Lipizzaner statt. Liebhaber der klassischen Reitkunst und Pferdefreunde erwartet ein hochkarätiges Programm.

Spätestens zur Fête Impériale am 29. Juni 2018 beziehen die Hengste ihr Sommerquartier am Heldenberg. Dann stehen wieder entspannte Stunden im Gelände und auf den schönen Wiesenkoppeln auf dem Programm.