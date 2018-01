Obmann Günther Hasenberger freut sich darauf und kündigt eine kleine Leistungsschau der drei Sektionen des Vereins an. Die Stockschützen haben dabei ebenso die Gelegenheit, sich zu präsentieren, wie die Eiskunstläufer.

Auch die Eishockey-Sektion ist bei dem Jubiläum dabei – allerdings auch mit einem weinenden Auge. Trotz Komplettsanierung ist die Bahn nämlich zu kurz für den Meisterschaftsbetrieb. Wie Obmann Hasenberger dieses Dilemma lösen will und den genauen Zeitplan der Jubiläumsfeier lest ihr in der aktuellen Printausgabe.