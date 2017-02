Hollabrunn

An der Abstimmung beteiligten sich mehr als 5.000 Personen. Und diese wählten den Hollabrunner 4KellergassenLauf österreichweit an die sechste Stelle gewählt. In der Niederösterreich-Wertung schnitt die Laufveranstaltung, die 2016 erst zum zweiten Mal stattfand, sogar noch besser ab: Hier holte der 4KellergassenLauf den dritten Platz.

„Diese Top-Platzierung ist eine Bestätigung unserer gemeinsamen Aufbauarbeit“, freut sich Sportstadtrat Kornelius Schneider als Vorsitzender des Organisationskomitees über diese Auszeichnung. „Die positive Beurteilung seitens der Teilnehmer unseres Laufes deckt sich auch mit den Ergebnissen der Feedback-Bögen, die unmittelbar nach der Veranstaltung ausgefüllt worden sind.“

Termin steht bereits fest: 8. Oktober 2017

Der Termin für den diesjährigen 4KellergassenLauf steht bereits fest: Am Sonntag, dem 8. Oktober wird wieder durch die Kellergassen gelaufen. Der Hauptlauf ist zehn Kilometer lang und führt durch vier Kellergassen.

Daneben gibt es aber noch den Hobbylauf (fünf Kilometer), den Walkingbewerb, der über dieselbe Distanz führt, die Kinderläufe über 600 Meter und 1.200 Meter sowie den Staffelbewerb, bei dem die Teilnehmer drei mal drei Kilometer zurücklegen müssen. Neu im Programm ist heuer der drei Kilometer lange Jugendlauf.

Alle Infos: www.4kellergassenlauf.at