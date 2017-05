Der Lions-Tag am vergangenen Samstag, der unter dem Motto „Sonnenschutz für das Sonnendach“ stand, erbrachte einen Reinerlös von 5.000 Euro. Über diesen Betrag darf sich der Verein Sonnendach Hollabrunn zur Finanzierung von Beschattungssystemen im neuen Wohnhaus dieser privaten Behinderteneinrichtung freuen.

Der im Jahr 1990 von betroffenen Eltern gegründete Verein präsentierte sich im Rahmen des Straßenfestes mit einem Informations- und Verkaufsstand und übernahm die Betreuung des Kinderprogramms, das von den Kleinen begeistert angenommen wurde. Weitere Programmpunkte des erneut gut besuchten Lions-Tages waren der traditionelle Bücherflohmarkt, das Glücksrad, Live-Musik mit Franz Schwingenschlögl und ein breites kulinarisches Angebot.

Unter den Gästen, die Lions-Präsident Josef Bouchal am Hauptplatz begrüßte: Landtagsabgeordneter Richard Hogl, Bürgermeister Erwin Bernreiter, Vizebürgermeister Alfred Babinsky, Nationalratsabgeordneter a.D. Johannes Bauer, Finanzamtschef Anton Trauner und Wolfgang Hrubesch, Zonenleiter innerhalb der Lions-Organisation.

Hintergrund:

Der Lions-Club Weinland wurde im November 1994 gegründet und im April 1995 in die weltweit größte privat Serviceorganisation aufgenommen. Unter dem Motto „Lions helfen“ konzentrieren die Hollabrunner Lions ihre Hilfstätigkeit auf soziale Einrichtungen sowie bedürftige Menschen in der Region. Dem Club gehören 40 Mitglieder an, derzeitiger Präsident ist Josef Bouchal.