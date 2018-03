Autohaus-Eröffnung der Superlative.

„Ich war heute so nervös, als ich aufs Thermometer geschaut habe“, gestand Firmenchef Gernot Eissner auf der großen Bühne bei Moderator Peter „Sax“ Schwingenschlögl. Doch zu diesem Zeitpunkt durfte er bereits beruhigt sein. Während draußen klirrende Kälte herrschte, war das beheizte Mega-Festzelt mit Kunden, Freunden, Wegbegleitern und Ehrengästen prall gefüllt. Mit einer Feier, die ihresgleichen sucht, wurde das neue Autohaus Eissner am Gewerbering, direkt an der Anschlussstelle Hollabrunn Nord, eröffnet.

„Die Entwicklung ist gigantisch“, erinnerte Bürgermeister Erwin Bernreiter daran, dass erst im Mai 2017 der Spatenstich erfolgt war. Gernot Eissner und Prokuristin Monika Eissner-Rammer unterstrichen, wie stolz sie auf ihr Team sind, dass auf dem Weg zu dieser Eröffnung Außerordentliches geleistet habe – „mit Gottvertrauen und dem Wissen, dass wir es können“.

Nicht weniger als 56 Mitarbeiter (darunter acht Lehrlinge) und eine Praktikantin sind in dem Hollabrunner Unternehmen beschäftigt. Monika Eissner-Rammer drückte ihre Freude aus, dass der durch die Znaimerstraße zweigeteilte alte Standort nun der Vergangenheit angehört.

Wilfried Weitgasser von Porsche Austria gratulierte zur Performance, denn trotz des riesigen Umbaus habe es beim Neuwagen-Verkauf keinen Rückgang gegeben. Als besonderer Ehrengast und Stammkundin war auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gekommen. Sie betonte: „Das ist ein wichtiger Tag für die Region. Familienunternehmen sind der Rückhalt unserer wirtschaftlichen Entwicklung.“ An die Gäste appellierte sie, sich das Motto „Fahr nicht fort, kauf im Ort!“ stets zu Herzen zu nehmen.