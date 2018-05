Den Anfang des Erlebnisparcours durch die Sitzendorfer Kellergasse in Hollabrunn machten das Mitmach-Theater Harlekin im Hauser-Keller und Zauberkünstler Florian Graf im Sparkassenkeller.

Eine längst in Vergessenheit geratene Kunstform ließ Ingrid Faltynek im Kaim-Museumskeller mit ihrem Pimperletheater aufleben. Auf dem Platz vor dem Keller von Alfred Pfeifer motivierten Monika Valdhaus und Doris Graf die Kinder zum Mitsingen, während gleich nebenan Patricia Mantler-Stockinger und Ilse Sandmaier von der Galerie grenzART mit ihren jungen und junggebliebenen Gästen kreative Farbdrucke anfertigten.

Hotspot der Veranstaltung war der Zehetplatz, wo auf der Open-Air-Bühne abwechselnd die „Köllamauna Unterstinkenbrunn“, das Union Tanzteam (UTT) und die Volkstanzgruppe Hollabrunn auftraten und das Publikum zum Mitmachen aufforderten.

Kunstausstellung im Halmschlag-Keller

Im weiteren Verlauf der Kellergasse konnte man im Summerer-Keller mit einem Ensemble der Musikschule Sambarhythmen trommeln, mit Experten der HTL für Lebensmitteltechnologie Gewürzmischungen zusammenstellen und unter fachkundiger Anleitung von Mitarbeiterinnen des Sozialpädagogischen Betreuungszentrums (SBZ) aus Zweigen Herzerln winden.

Eine Kunstausstellung von Kellerkatzen-Künstler Günter Stockinger im Halmschlag-Keller und eine Ausstellung des Fotoclubs Hollabrunn im benachbarten Leeb-Keller ergänzten das Programm der langen Nacht der Kellergassen. Für das leibliche Wohl sorgte das Team des Kellergassenvereins mit einer Weinkost im Keller von Johann Pfeifer und mit Heurigenbetrieb am Zehetplatz.

„Aufgrund der Umsätze am Getränke- und Essensstand müssen es etwa tausend Besucher gewesen sein, die an diesem Abend in unsere Kellergasse gekommen sind“, zieht Kellergassenobmann Manfred Breindl zufrieden Bilanz. „Dass so viele Familien mit Kindern und auch zahlreiche Gäste aus der näheren und weiteren Umgebung die Veranstaltung besucht haben, zeigt, welch starke Anziehungskraft die Kellergasse auf Jung und Alt ausübt.“