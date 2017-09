„Es muss etwas geleistet werden für den Bezirk Hollabrunn und die Menschen, die hier leben. Das vermisse ich und es wird Zeit, dass sich das ändert.“ So definiert Wolfgang Scharinger, Stadtrat in Hollabrunn und Kandidat der Freien Liste Österreich (FLÖ) für die Nationalratswahl den Auftrag, den er für die Abgeordneten sieht.

„Ist eine Schande“

Wolfgang Scharinger, FLÖ: „Mandatarehaben sich für jeden Einzelnen einzusetzen.“ | NOEN

Hier und dort ein Bändchen durchzuschneiden, sei nicht das, wofür die Mandatare gewählt wurden. „Es werden schon allzu lange keine großen Würfe mehr gemacht“, klagt Scharinger, der hinter Barbara Rosenkranz an Position 2 der FLÖ-Weinviertelliste gereiht ist.

Zu den vielen Dingen, für die man über die Gemeindegrenzen hinaus kämpfen müsse und die man längst angepackt haben sollte, zählt er den Bau eines Hallenbades in der Region. Ähnlich wie in Gänserndorf sollen die Gemeinden an einen Tisch gebracht werden, einen guten Standort wählen und die Kosten fair aufteilen.

„Es ist eine Schande, dass wir im ganzen Bezirk kein Hallenbad mehr haben“, sagt Scharinger. „Nicht nur Privatpersonen, sondern auch unsere Schulklassen müssen bei Schwimmkursen in die Nachbarbezirke auspendeln.“