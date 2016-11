Im Rahmen der Mitgliederversammlung der IPA-Verbindungsstelle Korneuburg/Hollabrunn wurde vergangene Woche beim Weinviertler Heurigen in Hollabrunn zum zweiten Mal der IPA-Sicherheitspreis für besondere Einsatzbereitschaft und Courage verliehen.

Team klärte mittlerweile 140 Straftaten auf

Mitglieder von Polizei, Justizwache, Finanzministerium, ehemaliger Zollwache sowie zahlreiche pensionierte Exekutivbeamte nahmen ebenso an der Veranstaltung teil wie Bezirksinspektor und FP-Parlamentarier Christian Lausch, Gruppeninspektor Johann Winkelbauer vom Zentralausschuss, Gruppeninspektor Joachim Amon vom Club der Exekutive und Göllersdorfs Altbürgermeister, Chefinspektor Alfred Scheidl.

Sie alle applaudierten den Geehrten: Der IPA-Preis 2016 ging an Gruppeninspektor Norbert Kohlberger von der Polizeiinspektion Haugsdorf sowie in der „Mannschaftswertung“ an die Justizeinsatzgruppen Sonnberg, Korneuburg und Floridsdorf. Die Ehrung der JEG Göllersdorf musste verschoben werden.

Als sich die Frage stellte, wer es sich verdient hätte, den Sicherheitsverdienstpreis 2016 zu erhalten, fiel der Vorschlag des Bezirkspolizeikommandos Hollabrunn rasch auf Norbert Kohlberger. Wolfgang Strobl (r.) würdigte seinen engagierten Kollegen. Links: Wolfgang Bauer. Foto: IPA | IPA

Der erfolgreiche Kriminalermittler Kohlberger trat 1982 in die Wiener Polizei ein, sammelte wertvolle Erfahrungen bei der WEGA und wechselte nur wenige Jahre nach der Versetzung nach Niederösterreich in den Kriminaldienst. 2009 wirkte er bei der Installierung des Micro-Teams Drasenhofen mit, das sich aus Kriminalbeamten der Bezirke Znaim, Lundenburg/Breclav, Horn, Hollabrunn und Mistelbach zusammensetzt.

Dieses internationale Team erwies sich als sehr effektiv und hat mittlerweile 140 Straftaten im Bereich der Eigentumskriminalität im Bezirk Hollabrunn und 14 im Bezirk Znaim geklärt. Kohlberger trug maßgeblich zu diesem Erfolg bei. Zahlreiche Täter konnten in Verwahrung genommen werden. Chefinspektor Wolfgang Strobl würdigte den engagierten Polizeibeamten.

Bezirksinspektor mit Trophäe gewürdigt

Gruppeninspektor Markus Koukal, Revierinspektor Thomas Rottmann und Thomas Pass nahmen die IPA-Sicherheitspreise für die Justizeinsatzgruppen entgegen. IPA-Verbindungsstellenleiter Wolfgang Bauer würdigte deren Leistungen. Trotz des hohen Trainingsaufwandes und der regelmäßigen Einsätze, die zu einem höheren Verletzungsrisiko führen, aber keinen finanziellen Anreiz bieten, verfüge die Einsatzgruppe über einen massiven Zulauf an engagierten Justizwachebeamten. Das habe mit einem hohen Maß an positiver Diensteinstellung und -auffassung zu tun.

Bezirksinspektor Werner Koppitz wurde für seine langjährige Pflege und den Ausbau der internationalen IPA-Kontakte mit einer Trophäe gewürdigt. Chefinspektor Walter Hafner berichtete über geplante und vergangene IPA-Aktivitäten.

Unter den mehr als 50 Exekutivbeamten wurden die Chefinspektoren Kozler, Kraus, Grameld, Scheidl und Schulz sowie Kontrollinspektor Manfred Römer und Abteilungsinspektor Leopold Wandraschek für ihre langjährige IPA-Mitgliedschaft geehrt.

