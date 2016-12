Die Gelegenheit sei intensiv genutzt worden, sich gegenseitig über bereits umgesetzte sowie geplante Projekte für die Jugend in den Gemeinden zu informieren, berichtet Renate Mihle, Geschäftsführerin der Leader-Region.

Es wurden Unterstützungsangebote der Leader-Region, des Vereins menschen.leben sowie vom Service Jugendcoaching für NÖ-Gemeinden präsentiert. In angeregter Gruppenarbeit berichteten die Teilnehmer über aktuelle Aktivitäten in den Gemeinden, die regelmäßige Abstimmung unter jungen Gemeinderäten, Sport- oder Ferienveranstaltungen sowie Vereinstreffen und Integration von Zugezogenen durch die Vereine.

Meinung der Jugend gefragt

In diese Richtung soll weitergearbeitet werden. Wichtig sei den Akteuren besonders die Meinung der Jugendlichen in den Gemeinden. Dabei stelle sich die Frage, wie man an diese am besten herankommt – durch Fragebögen, bei Festen oder in eigenen Workshops? Angedacht wurde wiederum ein gemeinsamer Festl-Shuttlebus bei größeren Veranstaltungen in der Region oder eine gemeinsame Schulung für Jugendvertreter.

Renate Mihle präsentierte die aktuellen Förderangebote von EU und Land NÖ. Um alle Ideen weiterzuspinnen, soll die Internet-Plattform www.weinviertler-ideenpool.at genutzt werden. Mario David, Leiter der jugendarbeit07 in Hollabrunn, berichtete über die Betreuungs- und Beratungsaktivitäten in Hollabrunn sowie über die Jugendintensivbetreuung in den Bezirken Hollabrunn und Horn.

Thomas Tatosa vom BHW NÖ erzielte schließlich über die Angebote von „Jugendcoaching für NÖ Gemeinden“, die jeder Jugendgemeinderat oder –verein in Anspruch nehmen kann. Dabei werden in einem ersten Beratungsgespräch mit Jugendlichen, Gemeinderat, Bürgermeister, Vereinen, Eltern etc. die konkreten Bedürfnisse erhoben, um ein daraufhin ein maßgeschneidertes Konzept zu erstellen.