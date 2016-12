Die Bausperre, die 2015 über das ehemalige Lagerhaus-Areal in Breitenwaida verhängt wurde, wurde in der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend (13. Dezember) um ein Jahr verlängert. Mit den Stimmen der ÖVP und der Liste Scharinger.

Vizebürgermeister Alfred Babinsky (ÖVP) lieferte den Grund: „Am 24. März 2015 wurde vom Gemeinderat eine Bausperre beschlossen, mit der Begründung, einen Bebauungsplan zu erstellen.“ Da diese Maßnahme noch in Bearbeitung sei, müsse diese Verordnung verlängert werden, schlagend wird diese mit 25. März 2017.

Kritik der Opposition

Die Oppositionsparteien waren hier anderer Meinung: Wegen „schwarzer Streitereien“ entstehe im Herzen von Breitenwaida nun ein Schandfleck, ist SP-Klubsprecher Alexander Eckhardt sauer. Seine Fraktion will, dass endlich Bauplätze entstehen. Christian Lausch (FPÖ) sprach die schiefe Optik an. „Man sollte die Bausperre nicht verlängern, nur weil man's kann …“ Er stellte schließlich den Antrag, den Punkt von der Tagesordnung abzusetzen.

Bürgermeister Erwin Bernreiter (ÖVP) betonte, dass hier Allgemeininteressen über Eigeninteressen gestellt werden. Die Verlängerung der Sperre diene dazu, das Zentrum weiterzuentwickeln. Die Bürgermeisterpartei, wie auch die Liste Scharinger, stimmte gegen die Absetzung des Tagesordnungspunktes. Die Bausperre wurde um ein Jahr verlängert.

