Hollabrunn

Dass VP-Gemeinderat Andreas Fischer seine Funktion als Ortsvorsteher von Breitenwaida zurücklegte, ließ die Gerüchteküche brodeln. Eines davon: Er sei zur Liste Scharinger gewechselt. „Das stimmt nicht“, dementierte Fischer im NÖN-Gespräch. Zunächst forderte die SPÖ via Dringlichkeitsantrag in der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend (27. September) eine „rasche Nachbesetzung“ der frei gewordenen Funktion.

Das sei in der größten Katastralgemeinde „unbedingt notwendig“, hieß es im Antrag. Um der Gemeinde Kosten zu sparen – bis Ende der Legislaturperiode 2020 wären das 20.000 Euro -, schlugen die Sozialdemokraten ihren Gemeinderat Peter Tauschitz vor. Er sei über Parteigrenzen hinweg beliebt, verfüge über Motivation und Fachkenntnis.

Bei der Sitzung zogen die Sozialdemokraten diesen Antrag allerdings zurück: „Es gab ein Gespräch mit dem Bürgermeister. Er wird erst im Dezember einen neuen Ortsvorsteher benennen“, sagte SP-Klubsprecher Alexander Eckhardt. An weiteren Gesprächen zur Besetzung eines Ortschefs werde Tauschitz in dieser Zeit teilnehmen, so Eckhardt.