Neu sind allerdings die modernen Anlagen des in der Aspersdorfer Straße angesiedelten Unternehmens, für die Farthofer rund 15 Prozent des Jahresumsatzes von rund 2,5 Millionen Euro investiert hat. Eine der neuen Anlagen ist eine zweite Klebebindeanlage für Klein- und Mittelauflagen, die derzeit installiert wird.

Hauptkunden der Hollabrunner Firma sind österreichische Betriebe, wie Swarovski, KTM, Red Bull, oder Egger. Sie bestellen qualitativ hochwertige Bücher, Kataloge, Geschäftsberichte, exquisite Werbeprospekte etc.

Als Erfolgsrezept seines Unternehmens nennt Farthofer die gleichbleibend hohe Qualität: „Wir liefern keine Massenware, sondern punkten mit exquisitem Buchdruck, Bildbänden, Lexikons, Büchern für Ausstellungen und ähnlichem mehr.“ Das alles passiert auf umweltschonende Art und Weise. Erst im Dezember hat die G.G. Buchbinderei Hollabrunn das „Österreichische Umweltzeichen“ erhalten.

Die künftige Entwicklung seiner Firma sieht Farthofer optimistisch, wie er dem NÖ Wirtschaftspressedienst schilderte. Seiner Meinung nach ist nämlich der Lesetrend vom Bildschirm zurück zum guten herzeigbaren Buch unterwegs. Zukunftsziel der Geschäftsleitung sei die Erschließung neuer Märkte und die Steigerung der Mitarbeiterzahl. In diesem Sinn ist Farthofer derzeit in der Schweiz aktiv, um für seine Druckwerke Stimmung zu machen. Erste Schritte in diese Richtung seien bereits erfolgreich gewesen.

Hintergrund

Die G.G. Buchbinderei wurde 1986 als „Industrielle Buchbinderei“ gegründet. Die Familie Glöckler sowie Peter Farthofer und Robert Floquet waren damals Gesellschafter des Unternehmens. In einem stetigen Aufstieg gelang es, das Unternehmen nicht nur am österreichischen Markt als wichtiger industrieller Buch- und Broschürenhersteller zu etablieren. Es zählt zu den modernsten Betrieben im deutschsprachigen Raum und genießt einen guten Ruf als Betrieb mit hohen Qualitätsansprüchen.