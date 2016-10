Dass EKZ-Planer Reinhold Frasl sein Innenstadt-Projekt in Hollabrunn glatt einmal vergessen hat und dass mitten in den neuen Bemühungen, das Zentrum zu beleben, die Ankerbrot AG verkündete, ihre Hollabrunner Filiale aus wirtschaftlichen Gründen mit Ende November aufzugeben, ist freilich eine schwer zu verdauende Kost.

Noch bevor darüber diskutiert wurde, erreichte die Stadtgemeinde die E-Mail eines Anrainers. Dieser schlug vor, an der Stelle des Einkaufszentrums doch lieber den ebenfalls geplanten Bildungscampus zu errichten.

VP-Stadtrat Kornelius Schneider, Mentor des Campus-Projekts, hat mittlerweile mit dem Anrainer telefoniert. „Es ist eine Idee, die man als Variante durchdenken kann“, sagt er salomonisch, erklärt aber gleichzeitig, dass er die Idee für nicht realistisch umsetzbar hält.

Infrastruktur spricht fürs Messegelände

Zum einen könne auf fremdem Grund keine Schule gebaut werden. Und selbst, wenn das Areal in den Besitz der Gemeinde käme, stünde man vor dem Problem, dass bei derartigen Neubauten entsprechende Freiflächen vorgesehen sein müssten. „Dieses Ausmaß würden wir hier nicht erreichen“, meint Schneider. Noch dazu komme man beim Campus kaum um eine Turnhalle umhin.

Ganz anders sieht das am Messegelände aus, wo der Campus tatsächlich entstehen soll. Das Freibad und der Eislaufplatz – der gerade modernisiert wird und durch die neue Hartplatz-Lösung ganzjährige benützbar sein wird – sind praktisch vor der Haustür. Die Umsetzung ist dort günstiger, letztlich sei auch die verkehrstechnische Lösung wesentlich einfacher.

Außerdem gebe es jetzt bereits Schulen in absoluter Zentrumsnähe, so Schneider. Von der dadurch erwünschten Belebung der Innenstadt ist jedoch wenig zu spüren. Sollte das Frasl-EKZ kommen und doch kleiner werden, als geplant, würde sich der VP-Stadtrat wünschen, dass Wohnungen auf den freien Flächen errichtet werden. „Damit die Leute vor der Haustüre einkaufen können.“ Auch in der Brunnthalgasse soll in diese Richtung gedacht werden, wenn Kindergarten und Musikschule einmal umsiedeln.

Das Campus-Projekt am Messegelände sei jedenfalls schon weit fortgeschritten und hat für Schneider nach wie vor hohe Priorität „als Weichenstellung für die Zukunft der Bildungsstadt Hollabrunn“. Spätestens im ersten Quartal 2017 soll im Gemeinderat ein Grundsatzbeschluss dafür fallen. „Davon will ich nicht abrücken“, sagt der Finanzstadtrat. Die Idee des Fuzo-Anrainers will er im neu geschaffenen Campus-Arbeitskreis dennoch offen andiskutieren. „Das Projekt soll eine Sache sein, die wir gemeinsam lösen.“