Hollabrunn

Die Rüge der ÖVP, Falschmeldungen verbreitet und den Namen ATSV aus politischer Motivation gewählt zu haben, lässt den Hollabrunner Fußballverein nach außen hin vorerst kalt.

„Wir harren eines Anrufes oder eines Anwaltsschreibens und sind gerne gesprächsbereit“, erklärte ATSV-Sprecher Harald Gehbauer zu Wochenbeginn gegenüber der NÖN. Wie berichtet, will ja die Stadtgemeinde die Vereinbarung mit dem Verein über die Stadionnutzung in der Aumühlgasse wegen illegaler Wasserentnahme am Waldsportplatz, der alten Spielstätte, aufkündigen.

Doch auch VP-Sport- und Finanzstadtrat Kornelius Schneider erklärte, dass vom ATSV weiterhin niemand das Gespräch gesucht habe. Diese Woche werde man über das weitere Vorgehen beraten.

