Hollabrunn

Den salzigen Geruch des Meeres in der Nase, die Sonne auf der Haut, den Sand zwischen den Zehen und die Meeresbrise in den Haaren spüren – ein solches Gefühl will Musiker Peter Sax den Hörern seines neuen Sommersongs „Movin‘ On The Wave“ vermitteln.

Den Song gibt‘s seit Anfang Mai zu hören, das Video dazu wurde jetzt veröffentlicht. „Wenn man die Augen schließt, soll man auf der Welle des Sommers reiten“, erzählt der Hollabrunner vom perfekten Feeling am Strand.

Mit „Movin‘ On The Wave“ auf der Welle reiten

Die Idee zu „Movin‘ On The Wave“ entstand natürlich ebendort. Genauer gesagt auf Ibiza, da hat der Sommerhit seinen Ursprung. „Die Idee zum Song hat sich jedes Mal, wenn ich an einem Strand war, weiterentwickelt“, berichtet der Musiker.

Und, so wie die Facetten des Sommers, gibt es auch den Song in mehreren Variationen: Da ist etwa die Radio-Version für heiße Sommertage, die Club-Version für Sommerparties und die Chillout-Beach-Version für entspannte Strandmomente.

Wie Peter Sax die Welle des Sommers im Video spürbar macht? „Zu sehen sind Szenen von unseren Drehs in San Diego, Malibu, Big Sur und Santa Barbara – also entlang der Westküste Amerikas“, fing der Musiker während seiner USA-Reise die schönsten Bilder an den verschiedenen Stränden für seine Fans ein.