Unmittelbar in der Nähe des Hollabrunner Feuerwehrhauses, in der „Redl-Kreuzung“, krachten drei Fahrzeuge zusammen. Die Florianis entfernten zwei Autos aus dem Kreuzungsbereich und brachten diese zu einem geeigneten Abstellplatz. Im Einsatz stand außerdem ein Rettungswagen des Roten Kreuz Hollabrunn und zwei Streifen der Polizeiinspektion Hollabrunn.

Freiwillige Feuerwehr der Stadt Hollabrunn

Bereits am Vormittag waren die Einsatzkräfte der FF zu einer Türöffnung in eine Wohnhausanlage in der Emmy Stradal-Straße gerufen worden: Eine Person war in der Wohnung gestürzt und schaffte es aus eigener Kraft nicht mehr aufzustehen. Die Florianis öffneten mit Spezialwerkzeug die Eingangstür zur Wohnung und verschafften somit den Sanitätern des Roten Kreuz Zutritt.