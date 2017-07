Hollabrunn

Böse Überraschung für das Team der Hollabrunner Stadtwerke am Montagmorgen: Unbekannte Täter waren übers Wochenende am Areal eingedrungen, brachen Türen und die Garagen auf und machten sich am Werkzeug zu schaffen.

Dem nicht genug, machten sie sich auch noch mit zwei Fahrzeugen der Stadtgemeinde aus dem Staub. Nach ersten Schätzungen macht der Schaden eine sechsstellige Summe aus. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.

